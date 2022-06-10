Прилучный избавляется от недвижимости

«Вырученные деньги он вкладывает в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же, в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой», — уточнил о планах знаменитости адвокат Се