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50 минут назад

Бритни Спирс рассказала о панической атаке в день свадьбы

Газета.Ruиещё 13

40-летняя певица Бритни Спирс призналась, что столкнулась с панической атакой за несколько часов до свадьбы со своим возлюбленным, 28-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об инциденте исполнительница рассказала в социальных сетях.

Бритни Спирс опубликовала в личном блоге несколько фотографий со свадьбы с Сэмом Асгари и поделилась впечатлениями о прошедшей церемонии.

«Я нервничала все утро, а в 14:00 до меня окончательно дошло, что мы женимся! У меня была паническая атака, но потом меня отпустило», — призналась певица.

В том же посте Бритни Спирс поблагодарила Дрю Бэрримор, Селену Гомес, Мадонну и Пэрис Хилтон за то, что разделили с ней этот счастливый день, а Донателлу Версаче, Стефани Готлиб, Шарлотту и Софию Тилбери — за платье, украшения и макияж.

«Я думаю, все мы упали на танцпол минимум дважды, пока танцевали вог», — добавила Бритни Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021-го Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц сообщила о выкидыше.

Брак с Сэмом Асгари стал для Бритни Спирс третьим. В 2004 году она вышла замуж за журналиста Джейсона Александра, однако в статусе супругов они пробыли всего 55 часов. Вторым мужем певицы стал танцор Кевин Федерлайн: они поженились в 2004-м, а уже в 2007-м развелись. У бывших супругов есть двое сыновей: 17-летний Шон Престон и 16-летний Джейден Джеймс.

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