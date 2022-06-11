Бритни Спирс рассказала о панической атаке в день свадьбы

40-летняя певица Бритни Спирс призналась, что столкнулась с панической атакой за несколько часов до свадьбы со своим возлюбленным, 28-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари. Об инциденте исполнительница рассказала в социальных сетях.

Бритни Спирс опубликовала в личном блоге несколько фотографий со свадьбы с Сэмом Асгари и поделилась впечатлениями о прошедшей церемонии.

«Я нервничала все утро, а в 14:00 до меня окончательно дошло, что мы женимся! У меня была паническая атака, но потом меня отпустило», — призналась певица.

В том же посте Бритни Спирс поблагодарила Дрю Бэрримор, Селену Гомес, Мадонну и Пэрис Хилтон за то, что разделили с ней этот счастливый день, а Донателлу Версаче, Стефани Готлиб, Шарлотту и Софию Тилбери — за платье, украшения и макияж.

«Я думаю, все мы упали на танцпол минимум дважды, пока танцевали вог», — добавила Бритни Спирс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари познакомились в 2016 году на съемках клипа певицы. В сентябре 2021-го Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц сообщила о выкидыше.