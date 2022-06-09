Наташу Королеву предостерегли от неожиданных последствий развода

«Согласно действующему законодательству, а именно Семейному кодексу, при разводе, если нет брачного договора, имущество делится поровну между супругами. Это вся нажитая в браке недвижимость, а также движимое имущество, заработки, деньги на счетах и прочее. В связи с этим мне вспоминается история годовалой давности, когда Королева объявила, что продала или отдала свою яйцеклетку американскому другу, у которого впоследствии с помощью суррогатного материнства родилась дочь. Тогда сообщалось, что счастливый отец заплатил Наталии 50 биткоинов, стоимость которых оценили в 177 миллионов рублей», — сказал Алешкин.