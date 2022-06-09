Полину Гагарину заподозрили в нарушении закона

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Татарстан подозревает певицу Полину Гагарину в нарушении федерального закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Татарстанского УФАС.

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"Реклама музыкального шоу с участием артистки, назначенного на 19 апреля 2022 года, распространялась с нарушением части 10.1 статьи 5 федерального закона "О рекламе", - отмечается в сообщении.

Как следует из определения комиссии Татарстанского УФАС, размещенного на сайте ведомства, в рекламе не была указана возрастная категория информационной продукции, как этого требует закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

По данным ведомства, ответчиком по делу проходила московская компания. Ее представители сообщили, что были только посредниками.