В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 58.39EUR 62.09
Войти в почту
27 минут назад

Татарстанское УФАС заподозрило Полину Гагарину в нарушении рекламного законодательства

ТАСС

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Республике Татарстан подозревает певицу Полину Гагарину в нарушении федерального закона о рекламе. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте Татарстанского УФАС.

Полину Гагарину заподозрили в нарушении закона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Реклама музыкального шоу с участием артистки, назначенного на 19 апреля 2022 года, распространялась с нарушением части 10.1 статьи 5 федерального закона "О рекламе", - отмечается в сообщении.

Как следует из определения комиссии Татарстанского УФАС, размещенного на сайте ведомства, в рекламе не была указана возрастная категория информационной продукции, как этого требует закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

По данным ведомства, ответчиком по делу проходила московская компания. Ее представители сообщили, что были только посредниками.

"Непосредственным заказчиком услуги таргетированной рекламы выступала ИП Гагарина Полина Сергеевна", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес,Полина Гагарина,ФАС России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители