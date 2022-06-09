Оголенные ягодицы Бузовой возмутили поклонников

Певица Ольга Бузова опубликовала в своей социальной сети серию откровенных снимков в бассейне, на которых крупным планом показала оголенные ягодицы. Поклонники телеведущей кадры не оценили, обрушив на нее шквал критики, передает «Газета.Ru» .

«Жарко», — подписала фотографию Бузова.

На ней она повернулась к камере спиной, оттопырив ягодицы. При этом в карусель певица добавила еще несколько снимков с крупным планом своих ягодиц с разных ракурсов, поэтому о центральном объекте кадров поклонникам гадать не пришлось. И восторга у них это не вызвало. Фанаты телеведущей осудили ее за такие фотографии, а также раскритиковали за излишнюю откровенность.