В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
31 минуту назад

Новая прическа Моргенштерна стала объектом насмешек в сети

Lenta.ru

Новая прическа российского рэпера Алишера Моргенштерна стала объектом насмешек в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Новая прическа Моргенштерна стала объектом насмешек в сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных кадрах 24-летний музыкант предстал перед подписчиками с обновленной стрижкой. Известно, что ранее артист носил дреды длиной до плеч, однако сейчас исполнитель распустил пряди и укоротил волосы до линии бровей, разделив их при этом пробором посередине.

Поклонники отреагировали на новый имидж знаменитости и подняли его на смех. «Похож на доставщика пиццы», «Моргенштерн возвращается во времена грустной песни», «Джонни Депп после выигрыша в суде», «Когда попросила парикмахера подровнять кончики», «Морген вспомнил школьные времена», — высказывались фанаты в комментариях под постом, который набрал более 200 тысяч лайков.

В марте Моргенштерн показал новую татуировку на лице и испугал подписчиков своим посланием. На размещенном фото в соцсетях артист продемонстрировал под глазом надпись «смерть», которая выполнена тонкими красными линиями и отображается справа налево. Татуировка взволновала многих поклонников, которые решили, что музыкант переживает трудный период.

Шоу-бизнес,Алишер Моргенштерн,Джонни Депп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители