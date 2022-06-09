Соловьев призвал Пугачеву раскрыть правду после антироссийских концертов Галкина

Владимир Соловьев – российский телеведущий и журналист в эфире передачи “Соловьев LIVE” обратился к исполнительнице Алле Пугачевой с требованием рассказать миру всю правду.
Таким образом Соловьев отреагировал на скандальные выступления в Израиле мужа певицы шоумена Максима Галкина. Коми со сцены позволял себе шутить о спецоперации России на Украине, о президенте РФ Владимире Путине, а также затронул самого Соловьева и его коллегу Ольгу Скабееву.
Телеведущий напомнил Галкину о событиях в Донбассе в 2014 году, на которые шоумен даже внимания не обратил.
«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — говорит Соловьев.