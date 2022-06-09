Соловьев призвал Пугачеву раскрыть правду после антироссийских концертов Галкина

«Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду», — говорит Соловьев.