Караулову раскритиковали за видео с обнаженной грудью

Подписчики раскритиковали певицу Юлиану Караулову за видеоролик в соцсетях, на котором она танцует с приподнятым топом. Как сообщает «Газета.ru», пользователи оказались недовольны тем, что исполнительница обнажила грудь на кадрах.

Фото: ТАСС ТАСС

«Ведите себя прилично», «По-моему, это уже перебор», «Контент для OnlyFans», «Стыдно должно быть», — писали возмущенные фанаты Карауловой под роликом.

Отметим, что знаменитости, наоборот, решили поддержать певицу. Яна Рудковская, Виктория Дайнеко и Наталья Подольская не стали критиковать смелый ход Карауловой и оставили смайлики в комментариях.