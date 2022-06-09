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21 минуту назад

Караулову раскритиковали за видео с обнаженной грудью

Елена Прошина

Подписчики раскритиковали певицу Юлиану Караулову за видеоролик в соцсетях, на котором она танцует с приподнятым топом. Как сообщает «Газета.ru», пользователи оказались недовольны тем, что исполнительница обнажила грудь на кадрах.

Караулову раскритиковали за видео с обнаженной грудью
Фото: ТАССТАСС

«Ведите себя прилично», «По-моему, это уже перебор», «Контент для OnlyFans», «Стыдно должно быть», — писали возмущенные фанаты Карауловой под роликом.

Отметим, что знаменитости, наоборот, решили поддержать певицу. Яна Рудковская, Виктория Дайнеко и Наталья Подольская не стали критиковать смелый ход Карауловой и оставили смайлики в комментариях.

Напомним, что ранее пользователи сети раскритиковали Кайли Дженнер за фото в личном блоге, на котором она позировала в бикини с изображением обнаженной женской груди. Мнения подписчиков разделились — одним понравился необычный купальник, другие же назвали его чересчур пошлым.

Шоу-бизнес,Юлиана Караулова,Виктория Дайнеко,Яна Рудковская,Наталья Подольская,
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