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15 минут назад

Брежнева пожаловалась на тревожное состояние

Газета.Ru

Певица Вера Брежнева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала о своем эмоциональном состоянии. Артистка пожаловалась, что в последнее время часто плачет.

Брежнева пожаловалась на тревожное состояние
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К вечеру накатили слезы, и тревога снова поднялась», — поделилась исполнительница.

Также она добавила, что за последнее время переживает эмоции иначе.

«И я стала другой», — неоднозначно выразилась артистка в личном блоге.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в соцсетях фото матери и поздравила ее с юбилеем. Тамаре Галушке исполнилось 70 лет. Пользователи отметили, что родственницы очень похожи между собой.

После начала спецоперации на Украине певица решила покинуть Россию. Она ездила в Польшу и помогала беженцам, но недавно сообщила о том, что сменила место локации. Несколько дней назад бывший PR-менеджер артистки Анастасия Драпеко сообщила о разрыве сотрудничества с ней.

Шоу-бизнес,Тамара Галушка,Вера Брежнева,
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