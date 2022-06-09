Брежнева пожаловалась на тревожное состояние

Певица Вера Брежнева в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) рассказала о своем эмоциональном состоянии. Артистка пожаловалась, что в последнее время часто плачет.

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«К вечеру накатили слезы, и тревога снова поднялась», — поделилась исполнительница.

Также она добавила, что за последнее время переживает эмоции иначе.

«И я стала другой», — неоднозначно выразилась артистка в личном блоге.

Ранее экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в соцсетях фото матери и поздравила ее с юбилеем. Тамаре Галушке исполнилось 70 лет. Пользователи отметили, что родственницы очень похожи между собой.