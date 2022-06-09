52-летняя Дженнифер Лопес вышла в свет в максимально «голом» платье

В Нью-Йорке состоялась премьера документального фильма Netflix «Дженнифер Лопес. Половина». Звезда вечера не изменила себе: Джей Ло появилась на публике в облегающем и откровенном наряде.

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Дженнифер Лопес показала точеное тело в кожаном корсете с дерзким декольте

Для премьерного вечера стилисты 52-летней Дженнифер Лопес выбрали максимально «голое» платье Tom Ford.

Известно, что Джей Ло любит похвастаться идеальной и натренированной фигурой. Но в этот раз она превзошла саму себя. Большую часть наряда составляли элементы из тонкой прозрачной сетки. А бархатная часть платья прикрывала лишь самые пикантные места аппетитной фигуры знаменитости.

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Стилисты сделали певице и актрисе гладкую укладку с высоким хвостом и нанесли макияж в кофейных оттенках.

Звезда позировала под вспышками десяток фотокамер и с радостью общалась с прессой. К слову, жениха Бена Аффлека рядом с ней не было.

Фильм «Дженнифер Лопес. Половина» режиссера Аманды Микели рассказывает о творческом и жизненном пути звезды.