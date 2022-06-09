Галкин объяснил свой отъезд в Израиль

Шоумен Максим Галкин рассказал, почему на самом деле уехал с семьей в Израиль. На одном из выступлений он напомнил, что по матери он — еврей, сообщает Teleprogramma.pro.
Юморист подчеркнул, что приезжает с концертами в Израиль уже больше 20 лет, но впервые приехал в страну «так заранее», предварительно найдя свидетельство о рождении мамы.
«Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей», — сказал Галкин со сцены.
Напомним, что после начала спецоперации Галкин и его супруга Алла Пугачева уехали в Израиль. Певица недавно заявила, что семья вернется в Москву к 1 сентября, когда у их детей Лизы и Гарри начнется новый учебный год. У Галкина же на 2 сентября назначен концерт в Австралии.