Галкин объяснил свой отъезд в Израиль

«Сколько русских сейчас ищут в себе это еврейство! У кого-то нет родственников, но он вспомнил, что прабабка хорошо готовила форшмак. Что касается меня, у меня признак политический. Потому что русский, который критикует российскую власть, это точно еврей», — сказал Галкин со сцены.