Певица Кристина Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США. В беседе с «МК» она призналась, что у нее есть апартаменты в элитном жилом комплексе в Майами.
«Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем. Дизайн квартиры придумывали мы всей семьей. Я люблю минимализм с элементами декора. Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено. Но при этом очень уютно», — заявила дочь Пугачевой.
Известно, что в Майами вместе с Орбакайте живет ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Кроме того, недавно к ней приехал сын Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова.
Внук Примадонны назвал свой приезд в США «небольшим отпуском». Когда он собирается вернуться в Россию — неизвестно.