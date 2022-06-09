Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США

«Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем. Дизайн квартиры придумывали мы всей семьей. Я люблю минимализм с элементами декора. Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено. Но при этом очень уютно», — заявила дочь Пугачевой.