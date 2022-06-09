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17 минут назад

Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США

Елена Прошина

Певица Кристина Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США. В беседе с «МК» она призналась, что у нее есть апартаменты в элитном жилом комплексе в Майами.

Орбакайте рассказала о своей недвижимости в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем. Дизайн квартиры придумывали мы всей семьей. Я люблю минимализм с элементами декора. Поэтому у нас просторно, пространство не нагружено. Но при этом очень уютно», — заявила дочь Пугачевой.

Известно, что в Майами вместе с Орбакайте живет ее муж Михаил Земцов и дочь Клавдия. Кроме того, недавно к ней приехал сын Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова.

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Внук Примадонны назвал свой приезд в США «небольшим отпуском». Когда он собирается вернуться в Россию — неизвестно.

Шоу-бизнес,Михаил Земцов,Никита Пресняков,Кристина Орбакайте,
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