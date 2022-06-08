Шифрин осудил комментирующих новости коллег

Юморист, актер и писатель Ефим Шифрин в своем Telegram-канале осудил комментирующих новости коллег. Свое послание артист начал со строчек Ахматовой: «Я научила женщин говорить. Но, боже, как их замолчать заставить?».

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

«Что бы сказала Анна Андреевна о моих коллегах, которые сейчас комментируют буквально каждую новость в сети, ходят между парт с указками и раздают оценки всем, кого, наверное, мнят своими учениками?» — отм

«Артисты, конечно, великие умники, знаю по себе. Да и говорить многие из нас научились, судя по всему, не у Ахматовой», — продолжил Шифрин.

Он подчеркнул, что нет причины, по которой нужно заставить кого-либо молчать, однако можно хотя бы «не выбегать впереди других и беспрестанно кляузничать».