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53 минуты назад

Шифрин осудил комментирующих новости коллег

Мослента

Юморист, актер и писатель Ефим Шифрин в своем Telegram-канале осудил комментирующих новости коллег. Свое послание артист начал со строчек Ахматовой: «Я научила женщин говорить. Но, боже, как их замолчать заставить?».

Шифрин осудил комментирующих новости коллег
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.comEkaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

«Что бы сказала Анна Андреевна о моих коллегах, которые сейчас комментируют буквально каждую новость в сети, ходят между парт с указками и раздают оценки всем, кого, наверное, мнят своими учениками?» — отм

«Артисты, конечно, великие умники, знаю по себе. Да и говорить многие из нас научились, судя по всему, не у Ахматовой», — продолжил Шифрин.

Он подчеркнул, что нет причины, по которой нужно заставить кого-либо молчать, однако можно хотя бы «не выбегать впереди других и беспрестанно кляузничать».

Ранее российская певица Сара Манахимова, больше известная как Жасмин, отреагировала на отъезд звезд шоу-бизнеса из России.

Шоу-бизнес,Ефим Шифрин,
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