Выступление «Би-2» в рамках ПМЭФ отменили

Группа «Би-2» не выступит в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об отмене пишет издание «Фонтанка».

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Информация о концерте коллектива пропала с сайта ресторана Ginza, где должны были 17 июня выступить музыканты. Билеты на выступление стоили от 50 тыс. руб.

Собственные источники «Фонтанки» утверждают, что концерт отменили после звонка представителя из силовых ведомств. В пресс-службе Ginza указывают на то, что решение об отмене принято «в связи с динамикой продаж».

До этого были перенесены семь концертов «Би-2».