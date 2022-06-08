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38 минут назад

Концерт «Би-2» на ПМЭФ отменен

Газета.Ru

Группа «Би-2» не выступит в Санкт-Петербурге во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об отмене пишет издание «Фонтанка».

Выступление «Би-2» в рамках ПМЭФ отменили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Информация о концерте коллектива пропала с сайта ресторана Ginza, где должны были 17 июня выступить музыканты. Билеты на выступление стоили от 50 тыс. руб.

Собственные источники «Фонтанки» утверждают, что концерт отменили после звонка представителя из силовых ведомств. В пресс-службе Ginza указывают на то, что решение об отмене принято «в связи с динамикой продаж».

До этого были перенесены семь концертов «Би-2».

«Друзья, наши концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле переносятся на осень 2022 года. Концерт в Москве переносится на 10 июня 2023 года», — рассказывали музыканты.

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