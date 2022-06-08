Прилучного уличили в продаже купленного с Муцениеце дома

«Комсомольская правда» рассказала, что актер Павел Прилучный продал дом, в котором жил с актрисой Агатой Муцениеце и их детьми. По данным «КП», этот дом актер покупал за сто миллионов рублей.

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Юрист Сергей Савенко заявил газете, что речь идет о доме в загородном поселке «Трувиль».

По его словам, на вырученные деньги Прилучный планирует купить новый дом, поменьше и в другом районе.

«Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же, в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой», - сказал Савенко.

В феврале 2020 года стала известно о расставании Прилучного и Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором заявила об агрессивном и неадекватном поведении мужа.