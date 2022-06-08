В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
16 минут назад

Прилучного уличили в продаже купленного с Муцениеце дома

Мария Иванова

«Комсомольская правда» рассказала, что актер Павел Прилучный продал дом, в котором жил с актрисой Агатой Муцениеце и их детьми. По данным «КП», этот дом актер покупал за сто миллионов рублей.

Прилучного уличили в продаже купленного с Муцениеце дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист Сергей Савенко заявил газете, что речь идет о доме в загородном поселке «Трувиль».

По его словам, на вырученные деньги Прилучный планирует купить новый дом, поменьше и в другом районе.

«Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же, в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой», - сказал Савенко.

В феврале 2020 года стала известно о расставании Прилучного и Муцениеце. Они были женаты с 2011 года и стали родителями двоих детей, суд расторг их брак в июне 2020-го.

Перед расставанием Муцениеце опубликовала видео, в котором заявила об агрессивном и неадекватном поведении мужа.

В мае появились слухи, что Прилучный тайно женился на актрисе Зепюр Брутян.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители