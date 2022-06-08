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1 час назад

У сестры Жанны Фриске случился рецидив онкологического заболевания

Елена Прошина

В семье Жанны Фриске произошла еще одна беда. У двоюродной сестры покойной певицы случился рецидив онкологического заболевания. У Татьяны Гончаренко обнаружены метастазы в позвоночнике и печени, она нуждается в срочной химиотерапии. Об этом рассказала сестра певицы Наталья Фриске, пишет «СтарХит».

У сестры Жанны Фриске случился рецидив онкологического заболевания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, о болезни Татьяна узнала еще 11 лет назад. Благодаря ранней диагностике, рак удалось вылечить, однако теперь болезнь вернулась. Врачи заявляют, что у женщины почти нет шансов.

«Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая...очень хочется помочь», — рассказала Наталья.

Сама Татьяна говорит, что у семьи нет средств на дорогостоящее лечение. Сейчас ей необходимо срочно пройти курс химиотерапии.

«Мне повторно поставили страшный диагноз — рак. Обнаружены метастазы в позвоночнике и печени. Требуется срочное лечение в Израиле. Мы уже нашли доктора, который готов мне помочь...Но на курс химиотерапии необходима большая сумма, непосильная для нашей семьи», — рассказала Татьяна Гончаренко.

Наталья Фриске обратилась к знакомым и подписчикам с просьбой о помощи. Семья Татьяны объявила о сборе средств на лечение.

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