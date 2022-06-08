У сестры Жанны Фриске случился рецидив онкологического заболевания

«Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль. Девочка очень хочет жить, девочка еще молодая...очень хочется помочь», — рассказала Наталья.