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32 минуты назад

Суд взыскал с Глюкозы и ее супруга 26 млн рублей

Елена Прошина

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и ее супруга Александра Чистякова более 26 млн рублей по долгам киностудии «Система-А». Об этом сообщает РИА Новости.

Суд взыскал с Глюкозы миллионы рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Студия занималась съемками мультфильма «Савва. Сердце воина», который вышел в 2015 году и показывался в 50 странах мира. Отмечается, что еще одним привлеченным к субсидарной ответственности стал Сергей Лубинецкий — гендиректор «Система-А». Со всех троих взыскали более 19 млн рублей в пользу ООО «Разверни» и более 7 млн рублей в пользу ИП Галины Жерздевой.

Напомним, что в ноябре 2017 года киностудию признали банкротом. К 2019 году процедура банкротства завершилась, однако с несколькими кредиторами ей расплатиться не удалось. В результате давшая деньги компания «Наше кино» подала отдельный иск о привлечении руководства «Системы-А» к субсидарной ответственности и после частично уступила права требования двум другим юридическим лицам.

В декабре 2020 года суд взыскал с Глюкозы, ее супруга и Лубинецкого 214 тыс. рублей в пользу «Нашего кино», 7,1 млн рублей в пользу коллегии адвокатов «Делоер» и 19,3 млн рублей в пользу ООО «Разверни».

Шоу-бизнес,Александр Чистяков,
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