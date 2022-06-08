Суд взыскал с Глюкозы миллионы рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) и ее супруга Александра Чистякова более 26 млн рублей по долгам киностудии «Система-А». Об этом сообщает РИА Новости.

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Студия занималась съемками мультфильма «Савва. Сердце воина», который вышел в 2015 году и показывался в 50 странах мира. Отмечается, что еще одним привлеченным к субсидарной ответственности стал Сергей Лубинецкий — гендиректор «Система-А». Со всех троих взыскали более 19 млн рублей в пользу ООО «Разверни» и более 7 млн рублей в пользу ИП Галины Жерздевой.

Напомним, что в ноябре 2017 года киностудию признали банкротом. К 2019 году процедура банкротства завершилась, однако с несколькими кредиторами ей расплатиться не удалось. В результате давшая деньги компания «Наше кино» подала отдельный иск о привлечении руководства «Системы-А» к субсидарной ответственности и после частично уступила права требования двум другим юридическим лицам.