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39 минут назад

Раскрыт секрет стройности Лободы

Елена Прошина

Певица Светлана Лобода продолжает гастрольную деятельность. Звезда готова выступить за 70 тысяч евро. В распоряжении «Пятого канала» оказался райдер исполнительницы, из которого стало ясно, как ей удается сохранить стройность в 39 лет.

Раскрыт секрет стройности Лободы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, в номере после прилета певица ест только легкие закуски. В меню фруктовая нарезка из папайи, манго, инжира, ягод, персиков, абрикосов, а также сухофрукты. Также должен быть заварной черный или зеленый чай с тростниковым сахаром или медом. К нему нужно подать семена фенхеля и гвоздики, а также черный горький шоколад швейцарского или французского производства.

Перед концертом Лободе нужно подать фруктовую и сырную тарелки, а также ягоды, сухофрукты и орехи. Также у звезды должны быть 10 полулитровых бутылок воды без газа.

Из горячего певица предпочитает супы на курином бульоне с брокколи и цветной капустой или рыбный на прозрачном бульоне, а хлеб ест без глютена. Также Лобода ест овощи гриль (без томатов, баклажанов и болгарского перца), рыбу или перепелок на гриле.

А вот после концерта певица просит морепродукты на гриле (креветки, осьминог, кальмар, гребешок), овощи гриль (спаржа, батат, цукини, морковь), а также свежие овощи, салат из киноа с креветками, зеленью и авокадо или салат с печеной свеклой, зеленью и печеным корнем сельдерея. Также певица позволяет себе выпить несколько бокалов вина.

Шоу-бизнес,Светлана Лобода,
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