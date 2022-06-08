Ургант и Познер вышли в свет на фоне слухов об эмиграции

После слухов об эмиграции телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер вместе появились на вечере в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщает StarHit.

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На вечере Ургант был в привычном для зрителей бодром расположении духа, шутил и веселил гостей. Ведущий по-свойски общался с Познером.

«Расскажите, как ваши деньки? Я начну с первого вопроса. И спасибо огромное, что Владимир Владимирович... Обратите внимание, красные детали!» — обратился Иван к старшему коллеге.

В последнее время распространялись слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант». В сети появились кадры разбора декораций в студии, где снимали передачу. Однако пресс-служба Первого канала опровергла эту информацию.