Ургант и Познер вышли в свет на фоне слухов об эмиграции

После слухов об эмиграции телеведущие Иван Ургант и Владимир Познер вместе появились на вечере в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом сообщает StarHit.
На вечере Ургант был в привычном для зрителей бодром расположении духа, шутил и веселил гостей. Ведущий по-свойски общался с Познером.
«Расскажите, как ваши деньки? Я начну с первого вопроса. И спасибо огромное, что Владимир Владимирович... Обратите внимание, красные детали!» — обратился Иван к старшему коллеге.
В последнее время распространялись слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант». В сети появились кадры разбора декораций в студии, где снимали передачу. Однако пресс-служба Первого канала опровергла эту информацию.
Также из эфира исчезла программа «Познер». По словам Владимира Познера, передача перестала выходить с 28 февраля, поскольку Первый канал с 24 февраля стал информационным каналом. Такое решение руководство приняло в связи со спецоперацией на Украине. Кроме того, ходили слухи об эмиграции Познера во Францию, а Ургант на какое-то время уезжал в Израиль.