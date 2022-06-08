С Глюкозы и ее мужа взыскали десятки миллионов рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании «Руспетро», десятки миллионов рублей в качестве привлечения их к субсидиарной ответственности по долгам киностудии «Система-А» (ранее — «Глюкоза Продакшн»). Еще одним привлеченным к субсидиарной ответственности стал генеральный директор ООО «Система-А» Сергей Лубинецкий, сообщило агентство РИА Новости. Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Суд взыскал с Чистяковой-Ионовой, Чистякова и Лубинецкого более 19 миллионов рублей в пользу ООО «Разверни» и более семи миллионов рублей в пользу ИП Жерздева Г.А., пишет агентство.

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«Систему-А» суд признал банкротом в ноябре 2017 года. В 2019-м дело о банкротстве было прекращено, так как закончились средства на финансирование процедуры. При этом с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась. Компания «Наше кино», подала отдельный иск о привлечении контролирующих лиц «Системы-А» к субсидиарной ответственности, а потом частично уступила права требования двум юрлицам, уточняется на сайте агентства.

В декабре 2020-го Арбитражный суд Москвы взыскал с владелицы компании Чистяковой-Ионовой, ее мужа и Лубинецкого 214 тысяч рублей в пользу «Нашего кино», 7,1 миллиона рублей в пользу коллегии адвокатов «Делоер» и 19,3 миллиона рублей в пользу ООО «Разверни».

Судом было установлено, что в 2015 году Фонд кино выдал «Глюкозе Продакшн» 50 миллионов рублей на прокат мультфильма «Савва. Сердце воина», большую часть этой суммы — 47 миллионов рублей — полагалось заплатить «Нашему кино» за рекламную кампанию, однако им было отдано всего 15 миллионов рублей. В то же время 18 миллионов рублей были перечислены на счет Чистякова. Долг перед «Нашим кино» и стал основанием для признания киностудии банкротом. Суд признал мнимыми еще ряд сделок, прикрывавших вывод из киностудии около 95 миллионов рублей в интересах Чистякова.

После поданной в мае 2021 года апелляции произошла процессуальная замена «Делоера» на ИП Жерздева Г.А., однако решение осталось прежним. Суд округа в августе того же года отменил судебные акты двух инстанций и отправил дело на новое рассмотрение. Он поручил проверить доводы ответчиков о том, что сделки, которые суды посчитали мнимыми, имели реальный экономический смысл для производства мультфильма, а банкротство компании было вызвано внешними факторами.

Снятый известным продюсером Максимом Фадеевым 3D-мультфильм «Савва. Сердце воина» продюсировал Чистяков. Права на его прокат в 2015 году были куплены 50 странами, однако ожидаемого успеха это не принесло.

Официального подтверждения итогового решения Арбитражного суда «Мосленте» получить не удалось — в пресс-службе ведомства не сняли трубку.