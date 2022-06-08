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57 минут назад

Комик Дорохов назвал свой настоящий рост

Елена Прошина

Шоумен Денис Дорохов озвучил свой настоящий рост. Как сообщает Teleprogramma.pro, в соцсетях он опубликовал фрагмент из новой программы «Это про меня», в котором гости подшутили над ним.

Комик Дорохов назвал свой настоящий рост
Фото: ТАССТАСС

«Ты не дотягиваешься, да?» — спросили участники выпуска, обратив внимание на то, что Дорохов сидел на высоком стуле, а его ноги не доставали до подставки.

«Я реально не дотягиваюсь просто. И в туалете так сижу, и в машине. На газ, на тормоз», — отвечал шоумен.

Под публикацией он передал «привет всем коротышкам» и заявил, что его настоящий рост — 164 сантиметра.

Напомним, что Дорохов — бывший член команды КВН «Сборная Камызякского края». После окончания карьеры в клубе «веселых и находчивых» он вместе с остальными членами команды стал работать над различными телепроектами.

Шоу-бизнес,Денис Дорохов,
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