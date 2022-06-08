55-летняя Сальма Хайек в купальнике станцевала на столе

55-летняя актриса Сальма Хайек снялась танцующей в бикини на столе на яхте. Соответствующими снимками звезда поделилась с подписчиками в социальных сетях. Сальма Хайек опубликовала в личном блоге серию фотографий с прогулки на яхте со своим супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
На снимках 55-летняя актриса, одетая в раздельный фиолетовый купальник, забралась на стол и станцевала на нем.
"Танцы на столе", — говорится в подписи к кадрам.
"Потрясающая", — написала под фото Приянка Чопра.
Со звездой Болливуда согласились поклонники Сальмы Хайек и оставили тысячи аналогичных комплиментарных комментариев.
"С годами становишься все более сексуальной",
"Суперженщина",
"Как же повезло твоему мужу",
"Мексиканская красотка", — восхищались фигурой актрисы интернет-пользователи.
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