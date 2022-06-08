55-летняя Сальма Хайек в купальнике станцевала на столе

55-летняя актриса Сальма Хайек снялась танцующей в бикини на столе на яхте. Соответствующими снимками звезда поделилась с подписчиками в социальных сетях. Сальма Хайек опубликовала в личном блоге серию фотографий с прогулки на яхте со своим супругом, французским бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

Фото: salmahayek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России) salmahayek/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На снимках 55-летняя актриса, одетая в раздельный фиолетовый купальник, забралась на стол и станцевала на нем.

"Танцы на столе", — говорится в подписи к кадрам.

"Потрясающая", — написала под фото Приянка Чопра.

Со звездой Болливуда согласились поклонники Сальмы Хайек и оставили тысячи аналогичных комплиментарных комментариев.

"С годами становишься все более сексуальной",

"Суперженщина",

"Как же повезло твоему мужу",

"Мексиканская красотка", — восхищались фигурой актрисы интернет-пользователи.