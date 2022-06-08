Малахов показал изменившуюся до неузнаваемости Агузарову

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал видеозапись с сольного концерта Жанны Агузаровой, для которого она изменилась до неузнаваемости. Как сообщает «КП», знаменитость выкрасила волосы в желтый цвет, сделала свой традиционный начес и надела лимонное платье.

На артистке было множество массивных украшений, а половину лица скрывали черные очки. В ходе выступления она сделала неоднозначное заявление.

«Космическая сила никогда не судит и не осуждает. Будьте благодарны за то, что имеете. И будете иметь еще больше», — заявила она.

Напомним, что по слухам, Агузарова потратила на пластические операции несколько миллионов рублей. По оценке экспертов, у певицы были подтяжки лица, коррекция век и липофилинг. За последние годы ее внешность кардинально изменилась, тогда как многие советуют ей прекратить «улучшать» себя.