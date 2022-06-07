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19 минут назад

«Это нечто особенное»: Нетребко восхитила фанатов фотографиями со свадьбы

Елена Прошина

Оперная певица Анна Нетребко показала в своих соцсетях снимки со свадьбы, которую она посетила за границей. Как сообщает «7дней», артистка побывала на бракосочетании, которое проходило в старинном английском особняке.

Нетребко восхитила фанатов фотографиями со свадьбы
Фото: 

«Английская свадьба по всем традициям — это нечто особенное! Мы все сюда съехались в шляпках и мехах. Я почти никогда не бываю на свадьбах, потому что все время работаю. А эту неделю я не работаю. Поэтому мы ждем коктейлей и поздравляем молодых — Шона и Джессику», — рассказала в своем блоге Нетребко.

соцсети

Артистка удивила фанатов своим нарядом в изумрудных тонах — ярким платьем, шляпкой с вуалью, меховой накидкой и туфлями в цвет. Поклонники подчеркнули, что Нетребко идет зеленый, и она выглядит на свадьбе так же эффектно, как и остальные ее посетители.

соцсети

Напомним, что в конце апреля певица вернулась на европейскую сцену. Сперва она приняла участие в постановке «Манон Леско» в Монте-Карло, а после выступила в Париже и Милане. Вскоре ей предстоит серия концертов в Израиле.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,
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