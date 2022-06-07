Нетребко восхитила фанатов фотографиями со свадьбы

«Английская свадьба по всем традициям — это нечто особенное! Мы все сюда съехались в шляпках и мехах. Я почти никогда не бываю на свадьбах, потому что все время работаю. А эту неделю я не работаю. Поэтому мы ждем коктейлей и поздравляем молодых — Шона и Джессику», — рассказала в своем блоге Нетребко.