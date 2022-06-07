Басков призвал власти «решить вопрос» с уехавшими звездами

Певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из страны звезд. В беседе с NEWS.ru в качестве примера он привел Наргиз, которой запретили въезд в РФ на 50 лет из-за ее критики спецоперации.
«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков.
По его мнению, вопрос о возвращении уехавших и нелицеприятно высказывающихся о России артистов «должны решать органы власти РФ».
Басков напомнил, что, например, певице Наргиз, осудившей спецоперацию на Украине, закрыли въезд в РФ на 50 лет.