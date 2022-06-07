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23 минуты назад

Басков призвал власти решить вопрос с уехавшими из страны звездами

Елена Прошина

Певец Николай Басков призвал российские власти решить вопрос с возвращением уехавших из страны звезд. В беседе с NEWS.ru в качестве примера он привел Наргиз, которой запретили въезд в РФ на 50 лет из-за ее критики спецоперации.

Басков призвал власти «решить вопрос» с уехавшими звездами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я считаю, что пришло время уважать и свой народ, и свою страну. Хаять страну, которая каждому из нас многое дала, неэтично и подловато по отношению к россиянам», — заявил Басков.

По его мнению, вопрос о возвращении уехавших и нелицеприятно высказывающихся о России артистов «должны решать органы власти РФ».

В ФСБ назвали причину запрета въезда в Россию певицы Наргиз

Басков напомнил, что, например, певице Наргиз, осудившей спецоперацию на Украине, закрыли въезд в РФ на 50 лет.

Шоу-бизнес,Николай Басков,ФСБ,
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