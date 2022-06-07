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1 час назад

Юрий Лоза пожалел страдающие российские семьи

Мослента

Страдающие российские семьи на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» пожалел известный певец Юрий Лоза. Он рассказал о наблюдении, которое сделал накануне.

Юрий Лоза пожалел страдающие российские семьи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Намедни мне довелось ужинать в банкетном зале, а в основном происходило караоке. Народ был все больше зрелый, но не старый, где-то от 25 до 40. Они пели о сокровенном, о том, что их искренне волнует, потому и песни ставили соответствующие», — написал в посте Лоза.

Отталкиваясь от содержания, музыкант сделал вывод, что в России нет счастливых семей. «Все либо брошены, либо обмануты, либо живут не с теми и не там, а потому жестоко страдают», — заявил артист.

Ранее Юрий Лоза раскритиковал изображающих молодость пожилых актрис. Так, привел пример он, в фильме «Скворец и лира» Любовь Орлова в 72 года пыталась изображать «младую страсть» в паре с партнером, который младше ее на 26 лет.

Шоу-бизнес,Юрий Лоза,Любовь Орлова,
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