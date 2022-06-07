Юрий Лоза пожалел страдающие российские семьи

«Намедни мне довелось ужинать в банкетном зале, а в основном происходило караоке. Народ был все больше зрелый, но не старый, где-то от 25 до 40. Они пели о сокровенном, о том, что их искренне волнует, потому и песни ставили соответствующие», — написал в посте Лоза.