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54 минуты назад

В Майкопе отменили концерт Филиппа Киркорова

Газета.Ruиещё 2

Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, по инициативе организаторов отменили, передает РИА «Новости».

Уже в третьем российском городе отменили концерт Киркорова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Должен был, но концерт отменили, 18 июня. Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно», – сообщили владельцы концертного зала Нальмэс».

В Ставрополе также был отменен концерт артиста, назначенный на 20 мая.

Выступление Манижи на фестивале "Стереолето" отменено

Ранее на выступлении Киркорова в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 55-летию музыканта, фрагмент с исполнением песни «Мария Магдалена», когда на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса, вызвал осуждение со стороны РПЦ.

Позже певец извинился и заявил, что не хотел сознательно оскорбить кого-либо своим выступлением. Также он изменил номер с танцем на кресте.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,РПЦ,
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