Уже в третьем российском городе отменили концерт Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова в Майкопе, назначенный на 18 июня, по инициативе организаторов отменили, передает РИА «Новости».

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«Должен был, но концерт отменили, 18 июня. Только вчера вечером узнали об этом. Организаторы позвонили, отменили концерт. В связи с чем, неизвестно», – сообщили владельцы концертного зала Нальмэс».

В Ставрополе также был отменен концерт артиста, назначенный на 20 мая.

Ранее на выступлении Киркорова в Государственном Кремлевском дворце на концерте, посвященном 55-летию музыканта, фрагмент с исполнением песни «Мария Магдалена», когда на сцене появляется светящийся крест, внутри которого «распята» актриса, вызвал осуждение со стороны РПЦ.