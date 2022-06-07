Бузова покинула Россию после концерта в "Крокусе"

Певица Ольга Бузова покинула Россию после концерта «Вот она я» в «Крокус Сити Холле». Звезда «Дома-2» показала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) кадры из аэропорта и добавила, что собирается улететь вместе с подругой.

Фото: votonaya.ru votonaya.ru

«Сегодня улетим», — отметила Бузова.

Пока неизвестно, куда отправилась певица и с какой целью покинула Россию. Однако чуть позже Бузова опубликовала кадры, на которых видны пальмы, бассейн и отель, в котором телеведущая остановилась вместе с подругой.