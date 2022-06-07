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1 час назад

Бузова покинула Россию после концерта в "Крокусе"

Газета.Ru

Певица Ольга Бузова покинула Россию после концерта «Вот она я» в «Крокус Сити Холле». Звезда «Дома-2» показала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) кадры из аэропорта и добавила, что собирается улететь вместе с подругой.

Бузова покинула Россию после концерта в "Крокусе"
Фото: votonaya.ruvotonaya.ru

«Сегодня улетим», — отметила Бузова.

Пока неизвестно, куда отправилась певица и с какой целью покинула Россию. Однако чуть позже Бузова опубликовала кадры, на которых видны пальмы, бассейн и отель, в котором телеведущая остановилась вместе с подругой.

Ранее Бузова выступила в образе Папы Римского на фоне Всевидящего ока. В соцсетях телеведущей подписчики негодуют по поводу провокационного образа. Некоторые сочли костюм и фон Бузовой оскорблением чувств верующих.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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