Бузова покинула Россию после концерта в "Крокусе"

Певица Ольга Бузова покинула Россию после концерта «Вот она я» в «Крокус Сити Холле». Звезда «Дома-2» показала в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) кадры из аэропорта и добавила, что собирается улететь вместе с подругой.
«Сегодня улетим», — отметила Бузова.
Пока неизвестно, куда отправилась певица и с какой целью покинула Россию. Однако чуть позже Бузова опубликовала кадры, на которых видны пальмы, бассейн и отель, в котором телеведущая остановилась вместе с подругой.
Ранее Бузова выступила в образе Папы Римского на фоне Всевидящего ока. В соцсетях телеведущей подписчики негодуют по поводу провокационного образа. Некоторые сочли костюм и фон Бузовой оскорблением чувств верующих.