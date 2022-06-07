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12 минут назад

«Без этой страны не могу»: Маршал высказался об отъезде из России

Елена Прошина

Накануне своего юбилей певец Александр Маршал заявил, что не собирается уезжать из России. Артист также высказался про коллег, которые покинули страну в последние месяцы. Об этом пишет «Комсомольска правда».

«Без этой страны не могу»: Маршал высказался об отъезде из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Маршал выразил недоумение, почему люди восемь лет, пока Донбасс жил, как на пороховой бочке, молчали, а теперь стали активно осуждать действия родины. Он также высказался в адрес российских звезд, покинувших страну на фоне спецоперации РФ на Украине.

«Я никого ни в коем случае не осуждаю, у каждого своя жизнь. Ну, нравится — живи, где хочешь, а мне здесь хорошо. Я без этой страны не могу — я здесь родился, вырос. Я наоборот не представляю, как можно жить за рубежом», — сказал певец.

Он подчеркнул, что ни о каком переезде из России он и речи не ведет, и задается вопросом, как раньше смог прожить 10 лет за рубежом.

Ранее о российских звездах, уехавших из России высказался музыкант Сергей Шнуров. По его мнению, некоторые из них уже не вернутся, так как мосты сожжены. При этом он подчеркнул, что у всех были свои причины для переезда. Некоторые, по его мнению, ездили просто отдыхать, приведя в пример Ксению Собчак.

Шоу-бизнес,Александр Маршал,Сергей Шнуров,Ксения Собчак,
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