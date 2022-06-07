«Без этой страны не могу»: Маршал высказался об отъезде из России

Накануне своего юбилей певец Александр Маршал заявил, что не собирается уезжать из России. Артист также высказался про коллег, которые покинули страну в последние месяцы. Об этом пишет «Комсомольска правда».

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Маршал выразил недоумение, почему люди восемь лет, пока Донбасс жил, как на пороховой бочке, молчали, а теперь стали активно осуждать действия родины. Он также высказался в адрес российских звезд, покинувших страну на фоне спецоперации РФ на Украине.

«Я никого ни в коем случае не осуждаю, у каждого своя жизнь. Ну, нравится — живи, где хочешь, а мне здесь хорошо. Я без этой страны не могу — я здесь родился, вырос. Я наоборот не представляю, как можно жить за рубежом», — сказал певец.

Он подчеркнул, что ни о каком переезде из России он и речи не ведет, и задается вопросом, как раньше смог прожить 10 лет за рубежом.