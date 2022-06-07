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49 минут назад

Бузова с севшим голосом записала видео из жаркой страны

Александр Кузьмин

После грандиозного концерта певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась на отдых в одну из жарких стран. Сегодня российская знаменитость поделилась с поклонниками видео завтрака на вилле. Его популярная исполнительница опубликовала в своем личном Telegram-канале.

На этот раз Бузова не стала снимать себя на камеру, а прокомментировала все происходящее за кадром. После выступления у певицы сел голос.

«Я завтракаю только, когда отдыхаю. Голос покинул меня сегодня. Видимо, из-за нервов, из-за стресса», – рассказала звезда.

Бузова также сообщила, что сегодня у нее первый выходной «за долгие годы».

Напомним, 4 июня в Crocus City Hall состоялось шоу Бузовой «Вот Она Я». На концерте артистка впечатлила своих фанатов нарядами, декорациями и танцем у шеста.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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