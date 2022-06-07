После грандиозного концерта певица и телеведущая Ольга Бузова отправилась на отдых в одну из жарких стран. Сегодня российская знаменитость поделилась с поклонниками видео завтрака на вилле. Его популярная исполнительница опубликовала в своем личном Telegram-канале.
На этот раз Бузова не стала снимать себя на камеру, а прокомментировала все происходящее за кадром. После выступления у певицы сел голос.
«Я завтракаю только, когда отдыхаю. Голос покинул меня сегодня. Видимо, из-за нервов, из-за стресса», – рассказала звезда.
Бузова также сообщила, что сегодня у нее первый выходной «за долгие годы».
Напомним, 4 июня в Crocus City Hall состоялось шоу Бузовой «Вот Она Я». На концерте артистка впечатлила своих фанатов нарядами, декорациями и танцем у шеста.