Ведущая шоу "Алена, блин!" прокомментировала нецензурное послание Пугачевой

"Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы "Мираж". Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то", - высказала свое мнение Жигалова.