Ведущая шоу "Алена, блин!" прокомментировала нецензурное послание Пугачевой

Блогерша Алена Жигалова в эфире YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" высказала свои предположения о том, кто мог оставить нецензурное послание Алле Пугачевой на фасаде телецентра "Останкино".
Журналистка предположила, что это могут быть певицы, которые ранее в интервью СМИ активно утверждали, что Примадонна перекрывала им карьерный путь в шоу-бизнесе.
"Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы "Мираж". Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то", - высказала свое мнение Жигалова.
Световое шоу, на котором появилась нецензурная надпись в сторону Пугачевой, недоброжелатели устроили около недели назад. Слова, адресованные артистке, связаны с ее отъездом в Израиль, где она находится уже несколько месяцев.
Несмотря на то, что исполнительница описала свой отъезд как отпуск, многие звезды отечественного шоу-бизнеса уверены в эмиграции звезды.