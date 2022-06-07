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1 час назад

Ведущая шоу "Алена, блин!" предположила, кто мог послать Пугачеву матом на фасаде телецентра "Останкино"

Газета.Ru

Блогерша Алена Жигалова в эфире YouTube-шоу "Алена, блин! говорит" высказала свои предположения о том, кто мог оставить нецензурное послание Алле Пугачевой на фасаде телецентра "Останкино".

Ведущая шоу "Алена, блин!" прокомментировала нецензурное послание Пугачевой
Фото: НП/YouTubeНП/YouTube

Журналистка предположила, что это могут быть певицы, которые ранее в интервью СМИ активно утверждали, что Примадонна перекрывала им карьерный путь в шоу-бизнесе.

"Какая-нибудь Ольга Кормухина или, прости Господи, Наталья Гулькина из группы "Мираж". Или кто там еще в свое время рассказывал в своих интервью о том, что им не удалось супер-звездами стать, потому что Пугачева не давала им дорогу, хватая их за подол, не давая им выйти на сцену. Как Наташа Королева или еще что-то", - высказала свое мнение Жигалова.

Световое шоу, на котором появилась нецензурная надпись в сторону Пугачевой, недоброжелатели устроили около недели назад. Слова, адресованные артистке, связаны с ее отъездом в Израиль, где она находится уже несколько месяцев.

Несмотря на то, что исполнительница описала свой отъезд как отпуск, многие звезды отечественного шоу-бизнеса уверены в эмиграции звезды.

Шоу-бизнес,Ольга Кормухина,Наталья Гулькина,Наташа Королева,Алла Пугачева,ТТЦ "Останкино",
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