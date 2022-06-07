Кончаловский вспомнил, как съел щенка в армии

"Я вот один раз собаку случайно съел в армии. Не знал. Щенка. Дедушки сварили. Сварили щенка", - признался Кончаловский.

Собеседник режиссера ужаснулся рассказанному, Кончаловский отметил, что сам был в шоке, когда узнал, кого съел.

Ранее Кончаловский объяснил, почему его дочь от актрисы Любови Толкалиной ездит на метро, а не на "Мерседесе". Он назвал дочь "метросексуалом" и отметил, что для нее важнее иметь качественный смартфон и хороший кофе в шаговой доступности.