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1 час назад

Кончаловский вспомнил, как съел щенка в армии

Газета.Ru

Режиссер Егор Кончаловский в разговоре с Антоном Красовским вспомнил, как случайно съел щенка в армии.

Кончаловский вспомнил, как съел щенка в армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я вот один раз собаку случайно съел в армии. Не знал. Щенка. Дедушки сварили. Сварили щенка", - признался Кончаловский.

Собеседник режиссера ужаснулся рассказанному, Кончаловский отметил, что сам был в шоке, когда узнал, кого съел.

Ранее Кончаловский объяснил, почему его дочь от актрисы Любови Толкалиной ездит на метро, а не на "Мерседесе". Он назвал дочь "метросексуалом" и отметил, что для нее важнее иметь качественный смартфон и хороший кофе в шаговой доступности.

Шоу-бизнес,Антон Красовский,Егор Кончаловский,
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