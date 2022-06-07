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39 минут назад

Нетребко собирается пять лет не выступать в России

Газета.Ru

Оперная певица Анна Нетребко в одном из новых интервью западным СМИ заявила, что в ближайшие пять лет не будет выступать в России. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Нетребко отказалась пять лет выступать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Нетребко, ее планы идут до 2027 года.

«Я готовлю несколько ролей, с которыми хотела бы дебютировать в предстоящем сезоне», — сказала она.

Нетребко с триумфом вернулась на сцену

Нетребко планирует провести концерты на ведущих европейских площадках. Во второй части года ее ждет большой концерт в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

Ранее Нетребко призналась, что испугалась, что ее могут внести в санкционный список ЕС.

«В какой-то момент я испугалась, что меня ошибочно могут занести в санкционный список. Или что меня могут лишить австрийского паспорта, и я могу потерять все. У меня также было несколько ночей, когда я боялась следующего утра», — заявила она.

Шоу-бизнес,Анна Нетребко,ЕС,
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