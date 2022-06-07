Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был пройти 20 июня, отменили. Об этом сообщили в администрации Ставропольского дворца культуры и спорта, где должно было состояться выступление, пишет ТАСС.

Как уточнил источник, концерт отменили по независящим от администрации учреждения обстоятельствам. В кассах дворца культуры также не уточнили причину отмены, добавив, что процесс возврата билетов уже начался.

Ранее был отменен концерт Киркорова в Пятигорске. Выступление должно было пройти 19 июня. По словам организаторов, шоу не состоится из-за жалоб местных жителей. Кроме того, проигнорировать представление призывали в Пятигорской епархии.