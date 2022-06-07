Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был пройти 20 июня, отменили. Об этом сообщили в администрации Ставропольского дворца культуры и спорта, где должно было состояться выступление, пишет ТАСС.
Как уточнил источник, концерт отменили по независящим от администрации учреждения обстоятельствам. В кассах дворца культуры также не уточнили причину отмены, добавив, что процесс возврата билетов уже начался.
Ранее был отменен концерт Киркорова в Пятигорске. Выступление должно было пройти 19 июня. По словам организаторов, шоу не состоится из-за жалоб местных жителей. Кроме того, проигнорировать представление призывали в Пятигорской епархии.
Напомним, поводом отмены концертов послужило скандальное выступление Киркорова на юбилейном концерте в Кремле. В одном из номеров певец задействовал на сцене огромный христианский крест, внутри которого находилась танцовщица, а сам артист ходил по нему. Номер вызвал недовольство верующих. Позднее Киркоров извинился перед поклонниками и убрал номер из своего гастрольного тура.