В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Федункив рассказала о конфликте с Бузовой

Вероника Полынина

Актриса и комик Марина Федункив рассказала, как поссорилась с Ольгой Бузовой из-за своей юмористической рубрики в соцсетях.

Федункив рассказала о конфликте с Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В эфире программы «PROновости» на телеканале «Муз ТВ» Федункив рассказала, что Бузову обидел ее проект в соцсетях о жизни «звезды Музовой», прототипом которой послужила экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2». По словам юмористки, у Ольги были проблемы в личной жизни и ей казалось, что ее хотят «добить».

«У нее была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни. Поэтому она все воспринимала болезненно. Как она мне потом объяснила. Ей казалось, что все ее унижают и хотят ее добить», - рассказала Федункив.

По ее словам, спустя время конфликт удалось уладить.

Шоу-бизнес,Марина Федункив,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители