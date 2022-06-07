Федункив рассказала о конфликте с Бузовой

Актриса и комик Марина Федункив рассказала, как поссорилась с Ольгой Бузовой из-за своей юмористической рубрики в соцсетях.
В эфире программы «PROновости» на телеканале «Муз ТВ» Федункив рассказала, что Бузову обидел ее проект в соцсетях о жизни «звезды Музовой», прототипом которой послужила экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2». По словам юмористки, у Ольги были проблемы в личной жизни и ей казалось, что ее хотят «добить».
«У нее была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни. Поэтому она все воспринимала болезненно. Как она мне потом объяснила. Ей казалось, что все ее унижают и хотят ее добить», - рассказала Федункив.
По ее словам, спустя время конфликт удалось уладить.