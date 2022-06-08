Суд взыскал с Глюкозы миллионы рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", более 26 млн руб. по долгам киностудии "Система-А" (бывшая "Глюкоза Продакшн"), сообщает РИА "Новости".
Студия занималась съемками мультфильма "Савва. Сердце воина". Еще одним привлеченным к субсидиарной ответственности стал Сергей Лубинецкий, гендиректор ООО "Система-А".
Со всех троих взыскали более 19 млн руб. в пользу ООО "Разверни" и более 7 млн руб. в пользу ИП Галины Жерздевой.
Киностудию "Система-А" признали банкротом в ноябре 2017 года, к 2019 году процедуру банкротства завершили, но с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась.
Кредитор "Компания "Наше кино" подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности, после чего частично уступил права требования двум юрлицам.
В декабре 2020 года суд взыскал с владелицы компании Глюкозы, ее супруга и Лубинецкого 214 тыс. руб. в пользу "Нашего кино", 7,1 млн руб. в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 млн руб. в пользу ООО "Разверни".
Известно, что в 2015 году Фонд кино выдал "Глюкозе Продакшн" 50 млн руб. на прокат фильма "Савва. Сердце воина", из них 47 млн руб. киностудия должна была заплатить "Нашему кино" за рекламную кампанию, однако выплатила только 15 млн руб., 18 млн руб. перечислив Чистякову и его офшору по мнимым, по мнению суда, обязательствам.
Мнимыми признали еще ряд сделок студии на общую сумму около 95 млн руб. 3D-мультфильм "Савва. Сердце воина" Максима Фадеева показывали в 50 странах, роли озвучили Константин Хабенский, Армен Джигарханян, Григорий Лепс, Сергей Шнуров, Михаил Галустян, Глюкоза. Ранее сообщалось, что Моргенштерн* обжаловал штраф в 100 тыс. руб. за пропаганду наркотиков.