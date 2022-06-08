Суд взыскал с Глюкозы миллионы рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с певицы Глюкозы (Наталья Чистякова-Ионова) и ее мужа Александра Чистякова, председателя совета директоров нефтяной компании "Руспетро", более 26 млн руб. по долгам киностудии "Система-А" (бывшая "Глюкоза Продакшн"), сообщает РИА "Новости".

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Студия занималась съемками мультфильма "Савва. Сердце воина". Еще одним привлеченным к субсидиарной ответственности стал Сергей Лубинецкий, гендиректор ООО "Система-А".

Со всех троих взыскали более 19 млн руб. в пользу ООО "Разверни" и более 7 млн руб. в пользу ИП Галины Жерздевой.

Киностудию "Система-А" признали банкротом в ноябре 2017 года, к 2019 году процедуру банкротства завершили, но с несколькими кредиторами киностудия так и не расплатилась.

Кредитор "Компания "Наше кино" подал отдельный иск о привлечении контролирующих лиц "Системы-А" к субсидиарной ответственности, после чего частично уступил права требования двум юрлицам.

В декабре 2020 года суд взыскал с владелицы компании Глюкозы, ее супруга и Лубинецкого 214 тыс. руб. в пользу "Нашего кино", 7,1 млн руб. в пользу коллегии адвокатов "Делоер" и 19,3 млн руб. в пользу ООО "Разверни".