Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был состояться 20 июня, отменили. Об этом сообщили ТАСС в администрации Ставропольского дворца культуры и спорта, на площадке которого должно было пройти выступление певца.

"Концерт отменен по независящим от администрации Ставропольского дворца культуры и спорта обстоятельствам", - сказал собеседник.

Неделю назад в Пятигорске на Ставрополье был также отменен концерт артиста. Выступление должно было состояться 19 июня. Организаторы сообщали, что концерт был отменен после жалоб местных жителей, в Пятигорской епархии призывали верующих людей проигнорировать представление.