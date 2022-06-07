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1 час назад

В Ставрополе отменили концерт Филиппа Киркорова

ТАССиещё 4

Концерт Филиппа Киркорова в Ставрополе, который должен был состояться 20 июня, отменили. Об этом сообщили ТАСС в администрации Ставропольского дворца культуры и спорта, на площадке которого должно было пройти выступление певца.

"Концерт отменен по независящим от администрации Ставропольского дворца культуры и спорта обстоятельствам", - сказал собеседник.

Неделю назад в Пятигорске на Ставрополье был также отменен концерт артиста. Выступление должно было состояться 19 июня. Организаторы сообщали, что концерт был отменен после жалоб местных жителей, в Пятигорской епархии призывали верующих людей проигнорировать представление.

Киркоров изменит возмутивший верующих номер с распятием

В программу певца входил номер, который вызвал осуждение православных верующих. При этом источник, знакомый с организацией тура, сообщал, что номер с христианским крестом, вызвавший недовольство верующих, не присутствует в концертном шоу Филиппа Киркорова, с которым он отправится в гастрольный тур по российским городам.

Шоу-бизнес,Видео,Филипп Киркоров,
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