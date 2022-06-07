Бред Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом

58-летний американский актер и кинопродюсер Бред Питт обвинил свою бывшую жену, 47-ленюю актрису Анджелину Джоли, в сговоре с русским олигархом ради мести артисту. Об этом заявляет DailyMail.

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Сообщается, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Mirava, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

В документах, предоставленных для судебного разбирательства между бывшими супругами, адвокаты актера указали, что Шефлер с самого начала имел «ядовитые намерения» и планы на обладание всех долей в винодельном бизнесе Питта.

«Джоли знала об этом и намеревалась, что Шефлер и его аффилированные лица попытаются контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», — сообщается в суде.

Адвокаты актера заявили, что такой поступок Джоли было связан с тем, что суд вынес предварительное решение о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми в то время, как звезда «Малефисенты» планировала воспитывать их сама.