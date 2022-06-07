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51 минуту назад

Бред Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом

Lenta.ruиещё 1

58-летний американский актер и кинопродюсер Бред Питт обвинил свою бывшую жену, 47-ленюю актрису Анджелину Джоли, в сговоре с русским олигархом ради мести артисту. Об этом заявляет DailyMail.

Бред Питт обвинил Анджелину Джоли в сговоре с русским олигархом
Фото: ReutersReuters

Сообщается, что звезда фильма «Однажды в... Голливуде» был возмущен, когда обнаружил, что его экс-супруга в 2021 году продала свою долю в винодельне Mirava, владельцем которой является сам Питт, а также намеренно скрыла этот факт от актера. Покупателем доли стал российский олигарх и алкогольный магнат Юрий Шефлер.

В документах, предоставленных для судебного разбирательства между бывшими супругами, адвокаты актера указали, что Шефлер с самого начала имел «ядовитые намерения» и планы на обладание всех долей в винодельном бизнесе Питта.

«Джоли знала об этом и намеревалась, что Шефлер и его аффилированные лица попытаются контролировать бизнес, построенный Питтом, а также подорвать инвестиции артиста в Miraval», — сообщается в суде.

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Адвокаты актера заявили, что такой поступок Джоли было связан с тем, что суд вынес предварительное решение о предоставлении экс-супругам равной опеки над их пятью несовершеннолетними детьми в то время, как звезда «Малефисенты» планировала воспитывать их сама.

Ранее Питт обвинил Джоли в заговоре и «систематическом воспрепятствовании» из-за попытки продать половину их общего поместья. По утверждению адвокатов актера, она якобы пытается продать свою часть за символическую сумму. Подобная сделка поможет обойти право Питта распоряжаться владением и получать от него прибыль. Тогда приближенный к разбирательствам источник негативно оценил действия Джоли. «Неизменно, действия Анджелины по отношению к Брэду мстительны. Это еще один пример того, как человек пытается обойти правила и уклониться от своих обязательств», — заявил он.

Шоу-бизнес,Юрий Шефлер,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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