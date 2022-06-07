Глушко впервые прокомментировал слухи о разводе с Королевой

Танцовщик и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, развеял появившиеся слухи о разводе. По его словам, это уже не первый раз, когда их с супругой разводят. Об этом пишет «Пятый канал».

В последнее время в СМИ с новой силой начали ходить разговоры о разладе в семье Наташи Королевой. Супруги перестали появляться вместе на публике. Слухи о разводе развеял Сергей, пояснив, что из разводят каждый год.

«Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь», — сказал Глушко

Также танцор пояснил, что у них с супругой сейчас слишком загруженные графики.

«Наташа — девушка занятая. И у меня есть свой график, у нее свой, вот и все. Я очень серьезно занимаюсь театром сейчас, у меня сейчас много работы, работы в хорошем смысле, то есть развивающей такой. Есть серьезные предложения, и хорошие антрепризы, и пишу картины», — рассказал Сергей.