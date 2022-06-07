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1 час назад

Глушко впервые прокомментировал слухи о разводе с Королевой

Елена Прошина

Танцовщик и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко, более известный как Тарзан, развеял появившиеся слухи о разводе. По его словам, это уже не первый раз, когда их с супругой разводят. Об этом пишет «Пятый канал».

Глушко впервые прокомментировал слухи о разводе с Королевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В последнее время в СМИ с новой силой начали ходить разговоры о разладе в семье Наташи Королевой. Супруги перестали появляться вместе на публике. Слухи о разводе развеял Сергей, пояснив, что из разводят каждый год.

«Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь», — сказал Глушко

Также танцор пояснил, что у них с супругой сейчас слишком загруженные графики.

«Наташа — девушка занятая. И у меня есть свой график, у нее свой, вот и все. Я очень серьезно занимаюсь театром сейчас, у меня сейчас много работы, работы в хорошем смысле, то есть развивающей такой. Есть серьезные предложения, и хорошие антрепризы, и пишу картины», — рассказал Сергей.

Ранее в СМИ появились публикации, что супруги все чаще появляются в обществе порознь. Не так давно Сергей Глушко пришло на одно из мероприятий в одиночестве. А до этого на день рождения Филиппа Киркорова Королева пришла в компании сына Архипа. Кроме того, гости заметили, что звезда сняла обручальное кольцо.

Шоу-бизнес,Сергей Глушко,Наташа Королева,Филипп Киркоров,
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