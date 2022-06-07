Газманов раскритиковал Хаматову из-за высказываний о России

«За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит», – поделился Газманов.