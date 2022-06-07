Газманов раскритиковал Хаматову из-за высказываний о России

После того, как Чулпан Хаматова уехала из России и эмигрировала в Латвию, она продолжает по-хамски высказываться в адрес своей бывшей страны. Многие ее коллеги не понимают такого грубого отношения и осуждают. Например, певец Олег Газманов считает это поведение предательством. Об этом сообщает издание «Дни.ру». 70-летний артист считает, что Чулпан Хаматова преследует какие-то цели, когда выливает грязь на Россию.
«За то, чтобы получить какое-то положение в этой стране чужой. С одной стороны, жалко, а с другой — гадко... Если ты не согласен со страной, ты хочешь в другом месте жить — мы открыты, можешь спокойно уехать и жить, пожалуйста. Но оттуда тявкать, извините за выражение, на свою родину — это предать свою мать, так примерно это выглядит», – поделился Газманов.
Певец также взбешен тем, что Хаматова часто говорит о событиях на Украине, для нее будто нет иных тем. Будто она перестала быть артистом, нужным зрителям. Газманов полагает, что таким образом Хаматова старается заполучить какую-либо подачку от чужих властей.
Ранее супруга Олега Газманова уехала в родной город. Ей потребовалось побыть в одиночестве.