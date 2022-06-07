Лолита раскритиковала присвоение званий звездам

Певица Лолита в студии «Авторадио» заявила, что не видит смысла в получении звания заслуженной или народной артистки России.
«Вообще я — противник званий. Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Вот последняя — Алла Борисовна. Я вам честно скажу: когда провентилировала ситуацию, то за звание толку — никакого, коммуналка меньше не становится, и в то время, когда давали, было место на кладбище», — уточнила Лолита.
Она убеждена, что наиболее весомым показателем популярности артиста является спрос на его концерты. По словам Лолиты, если зритель не покупает билеты, то «никакие регалии не помогут». Вместе с этим исполнительница обрадовалась, когда получила награду «Артист года» на церемонии награждения премии «Жара Music Awards».
«А с другой стороны, артистов-то мало осталось в стране, и вроде как в моей возрастной категории больше и давать некому», — резюмировала певица.
Ранее Лолита рассказала о новом избраннике.