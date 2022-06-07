Лолита раскритиковала присвоение званий звездам

«Вообще я — противник званий. Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Вот последняя — Алла Борисовна. Я вам честно скажу: когда провентилировала ситуацию, то за звание толку — никакого, коммуналка меньше не становится, и в то время, когда давали, было место на кладбище», — уточнила Лолита.