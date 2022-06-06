В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
51 минуту назад

Жасмин высказалась об уехавших из России артистах

Вероника Полынина

Певица Жасмин в интервью «Телепрограмме» высказалась об ушедших из России западных брендах и покинувших страну артистах.

Жасмин высказалась об уехавших из России артистах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жасмин призналась, что рада исходу из России зарубежных дизайнеров. По ее словам, «российские дизайнеры должны выходить на мировой уровень», они этого достойны.

Певица также заявила, что не будет скучать по «Макдональдсу».

«Я даже никогда не ходила в «Макдоналдс». И вам тоже не советую. Я перекрестилась. И думаю, Боже мой, слава Богу», - отметила Жасмин.

Кроме того, артистка рассказала о своем отношении к уехавшим за границу коллегам.

«Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову», - заявила Жасмин.

Шоу-бизнес,McDonald's,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители