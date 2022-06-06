Жасмин высказалась об уехавших из России артистах

Певица Жасмин в интервью «Телепрограмме» высказалась об ушедших из России западных брендах и покинувших страну артистах.
Жасмин призналась, что рада исходу из России зарубежных дизайнеров. По ее словам, «российские дизайнеры должны выходить на мировой уровень», они этого достойны.
Певица также заявила, что не будет скучать по «Макдональдсу».
«Я даже никогда не ходила в «Макдоналдс». И вам тоже не советую. Я перекрестилась. И думаю, Боже мой, слава Богу», - отметила Жасмин.
Кроме того, артистка рассказала о своем отношении к уехавшим за границу коллегам.
«Пусть мигрируют. Нам же больше работы достанется. Флаг им в руки, транспарант на голову», - заявила Жасмин.