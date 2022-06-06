Раскрыты гонорары Лободы за концерты в России

Певица Лобода получала 75 тысяч евро (почти пять миллионов рублей по сегодняшнему курсу) за один концерт в России. Об этом в беседе с порталом PopCornNews рассказал продюсер и концертный директор Леонид Дзюник.
«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России. Ты здесь, обрела все, что можно было», — сказал Дзюник.
Он уверен, что многие отказавшиеся от концертов в России звезды уже кусают локти.
«Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — отметил Дзюник.
Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Лобода улетела на Мальту, откуда начала активно критиковать РФ. Кроме того певица прекратила любые отношения со страной. Однако через время в интернете появилось видео выступления Лободы в Ереване на корпоративе.
Певица оправдала шоу тем, что возобновление концертной деятельности «даст ей возможность и дальше продолжать помогать» Украине.