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13 минут назад

Раскрыты гонорары Лободы за концерты в России

Елена Прошина

Певица Лобода получала 75 тысяч евро (почти пять миллионов рублей по сегодняшнему курсу) за один концерт в России. Об этом в беседе с порталом PopCornNews рассказал продюсер и концертный директор Леонид Дзюник.

Раскрыты гонорары Лободы за концерты в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России. Ты здесь, обрела все, что можно было», — сказал Дзюник.

Он уверен, что многие отказавшиеся от концертов в России звезды уже кусают локти.

«Возьмите Лободу, которая собралась во Владивостоке просить прощения. Она должна на коленях вымаливать его. Все уже начинают возвращаться», — отметил Дзюник.

Напомним, что после начала Россией спецоперации на Украине Лобода улетела на Мальту, откуда начала активно критиковать РФ. Кроме того певица прекратила любые отношения со страной. Однако через время в интернете появилось видео выступления Лободы в Ереване на корпоративе.

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Певица оправдала шоу тем, что возобновление концертной деятельности «даст ей возможность и дальше продолжать помогать» Украине.

Шоу-бизнес,Леонид Дзюник,
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