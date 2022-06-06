Раскрыты гонорары Лободы за концерты в России

«Знаете, сколько получает Лобода за выступление? 75 тысяч евро, у нее райдер только на питание в один день — 800 тысяч рублей. И она еще оскорбительно высказывается в адрес России. Ты здесь, обрела все, что можно было», — сказал Дзюник.