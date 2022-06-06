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19 минут назад

Пэрис Хилтон вышла в свет в платье российского бренда

Lenta.ru

Американская модель Пэрис Хилтон посетила церемонию вручения премии MTV Movie and TV Awards в платье российского бренда. Об этом написали Daily Mail.

Пэрис Хилтон вышла в свет в платье российского бренда
Фото: ReutersReuters

41-летняя знаменитость вышла в свет в макси-платье голубого цвета с высокими подплечниками и разрезом. Известно, что наряд, декорированный кристаллами Swarovski, был создан брендом Sol Angelann, основательницей которого является российский дизайнер Ирена Сопрано. Как сообщается в материале, его стоимость составляет 3027 фунтов стерлингов (около 234,5 тысячи рублей).

Образ актрисы дополнили туфли-лодочки в тон платью, серебристые митенки и украшения из драгоценных камней, созданных ювелиром Кайлом Ченом.

На красной дорожке Хилтон позировала вместе с матерью, 63-летней Кэти Хилтон, и кузиной Фаррой Алдюфри.

В апреле американская светская львица Пэрис Хилтон приняла участие в фестивале «Коачелла» в Калифорнии и восхитила фанатов откровенным образом. Для мероприятия телезвезда выбрала прозрачное платье-сетку длины мини, блестящие легинсы, топ-корсет на молнии и прикрыла грудь пэстисами (декоративными наклейками на грудь).

Шоу-бизнес,Пэрис Хилтон,
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