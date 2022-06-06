Поведение Шаца обозлило россиян

Татьяна Лазарева непроизвольно «сдала» своего мужа Михаила Шаца, который, как оказалось, тоже уехал вслед за супругой в «дальние края». Сейчас мужчина пытается обосноваться в Израиле, но россияне не могут простить ему то, что он, как и многие в нынешнее время звезды, попросту оставил родину и уехал заниматься собственной жизнью.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

«Понаехали к нам, вали обратно!»; «Что, заработали свои миллионы в России, теперь можно и убегать?»; «Возьмите с собой всяких Галкиных и ищите другое хлебное место, «патриоты»!» — цитирует юзеров сети ресурс «СтарХит», которые пытаются достучаться до артиста и внушить ему, насколько некрасиво он поступил.

Однако, Шац оказался не из тех, кто будет переживать о судьбе страны. Он лишь высмеял хейтеров и, в частности, тех патриотов, которые претерпевают не лучшие времена.

«Обязательно соберемся с нахлебниками и подумаем, как вам помочь!» — иронично пообещал он публике.