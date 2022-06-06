Варум впервые за долгое время появилась на публике с Агутиным

Певица Анжелика Варум впервые за долгое время появилась на публике вместе с супругом — музыкантом и певцом Леонидом Агутиным. Как сообщает kp.ru, артистка посетила торжественное открытие летнего сезона Музыкальной академии тестя — Николая Агутина.
Варум, которая с начала 2022 года избегала светских мероприятий, и Агутину праздник понравился.
«Были и слезы умиления, и улыбки, и наставления каждому участнику», — рассказал певец.
Ранее Агутин опроверг слухи об эмиграции в США с Варум. Он заявил, что подобные слухи распространяют «хайпожоры».
«В тяжелые времена тектонических сдвигов и перемен, всегда найдутся бескомпромиссные хайпожоры, которые воспринимают это время, как свой шанс прославиться, заработать очки, в виде просмотров и лайков. Любым способом. Врут, подтасовывают, разжигают, играют на самом животрепещущем, сочиняя свою историю», — ответил он на предположения об отъезде из России.