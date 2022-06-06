На рэпера Басту подали в суд и потребовали 4 миллиона рублей

На 40-летнего российского музыканта и предпринимателя Басту подали в суд. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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С ювелирного дома Saint Bones, единоличным владельцем которого является исполнитель, требуют 3 миллиона 945 тысяч рублей. По информации издания, истцом в суде выступает АО «ВНИИАЛМАЗ».

«Взыскиваются денежные средства по договору аренды объектов недвижимости», — заявили в пресс-службе Арбитражного суда Москвы. Заседание состоится 17 августа.

Saint Bones — ювелирный дом и один из бизнес-проектов Басты. Рэпер открыл предприятие в 2017 году. В магазине представлена коллекция ювелирных изделий для мужчин, в числе которых перстни, гребни и браслеты стоимостью от 75 тысяч рублей до полумиллиона.