Ленина сравнила Королеву со "слоном в посудной лавке"

Писательница Лена Ленина в своем Telegram-канале сравнила измену Наташи Королевой своему экс-супругу Игорю Николаеву с поведением «слона в посудной лавке».
«Тем не менее, мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — заверила Ленина.
Она рассказала, что Николаев вернулся домой и «по классике жанра» застал Королеву с молодым любовником — стриптизером Тарзаном. По мнению писательницы, певице было трудно устоять перед обаянием и красотой Сергея Глушко. Однако, считает Ленина, этот инцидент стал «большой травмой» для Николаева.
«Игорь — человек такой тонкой душевной организации, что изменить ему и неизбежно сделать ему больно публично это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого», — резюмировала она.
Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году и состоят в браке до сих пор.
Ранее Королева снялась с сыном от Тарзана в клипе «Дельфин и русалка».