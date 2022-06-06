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33 минуты назад

Лена Ленина сравнила Наташу Королеву со "слоном в посудной лавке" из-за развода с Николаевым

Газета.Ru

Писательница Лена Ленина в своем Telegram-канале сравнила измену Наташи Королевой своему экс-супругу Игорю Николаеву с поведением «слона в посудной лавке».

Ленина сравнила Королеву со "слоном в посудной лавке"
Фото: Телеканал «Пятница!»Телеканал «Пятница!»

«Тем не менее, мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — заверила Ленина.

Она рассказала, что Николаев вернулся домой и «по классике жанра» застал Королеву с молодым любовником — стриптизером Тарзаном. По мнению писательницы, певице было трудно устоять перед обаянием и красотой Сергея Глушко. Однако, считает Ленина, этот инцидент стал «большой травмой» для Николаева.

«Игорь — человек такой тонкой душевной организации, что изменить ему и неизбежно сделать ему больно публично это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого», — резюмировала она.

Наташа Королева и Сергей Глушко поженились в 2003 году и состоят в браке до сих пор.

Ранее Королева снялась с сыном от Тарзана в клипе «Дельфин и русалка».

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