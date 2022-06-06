Героиня Эмбер Херд может умереть в родах в новом "Аквамене"

Сцены с актрисой Эмбер Херд могут вырезать из сиквела "Аквамена", сообщает The Direct со ссылкой на голливудских инсайдеров. Предположительно, вырезать сцены с участием ее героини Меры было решено после совещания руководителей студии Warner Bros. Возможно, Мера скончается во время родов в самом начале фильма. Эмбер Херд уже признавалась во время суда с бывшим мужем, звездой "Пиратов Карибского моря" Джонни Деппом, что ее роль была значительно сокращена. Из-за скандального процесса поклонниками Деппа, в итоге выигравшего суд о клевете, была создана петиция с требованием исключить Херд из каста сиквела "Аквамена". Документ набрал более 2,3 млн подписей. Позже в сообщениях зарубежных СМИ утверждалось, что причиной сокращения роли актрисы стало отсутствие химии между Херд и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа. СМИ писали, что Херд смогла сохранить роль благодаря заступничеству Момоа.