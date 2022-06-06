«Возьмите с собой всяких Галкиных»: Шац столкнулся с критикой в Израиле

СМИ сообщили, что некоторые жители Израиля оказались не в восторге от прибывших в страну российских звезд. Так, с негативом столкнулся Михаил Шац. Некоторые граждане Израиля ополчились на шоумена и призвали его вернуться обратно в Россию. Об этом пишет «СтарХит».

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Пользователи сети из Израиля критикуют Шаца за то, что он уехал из России в тяжелый период и советуют вернуться обратно, забрав с собой других российских знаменитостей.

«Понаехали к нам, вали обратно!»; «Что, заработали свои миллионы в России, теперь можно и убегать?»; «Возьмите с собой всяких Галкиных и ищите другое хлебное место, «патриоты»!» — пишут израильтяне.

Артист не стал молчать и ответил недоброжелателям.

«Обязательно соберемся с нахлебниками и подумаем, как вам помочь!» — написал Шац.